Орбан: ЕС не смогли санкциями поставить Россию на колени Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о провале антироссийских санкций Европейского союза, отметив, что введенные ограничения не смогли ни «поставить Россию на колени», ни добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Санкции не удались», - заявил глава венгерского правительства в интервью немецкой газете Bild, опубликованное во вторник, 27 июня.

Орбан выразил удавление, что Европейский союз оказался не способным разработать санкционные ограничения «адекватно», отметив, что ЕС не смог ни «поставить Россию на колени», ни добиться мира. «Ничего из этого не произошло», - сказал премьер.

Напомним, еще в прошлом году Орбан говорил о том, что в отношении России было введено 11 тысяч санкционных ограничений, однако эти меры так и не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить на колени Европу.