Возможное заражение бубонной чумой зафиксировали в Монголии на границе с Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В областную больницу Гоби-Алтайского аймака Монголии, которая расположена на границе с Китаем, попал пациент с подозрением на заболевание бубонной чумой. На фоне этой новости в регионе был введен режим повышенной готовности. Об этом во вторник, 27 июня, заявил глава отдела по связям с общественностью Национального центра изучения зоонозных инфекций Энхбаярын Дулмаа.

Как передает ТАСС, Дулмаа рассказал, что в областную больницу поступил 21-летний мужчина с высокой температурой «и другими симптомами». Отмечается, что ранее с ним контактировало 40 человек, которых решили срочно изолировать.

Дулмаа заявил, что на данный момент результаты сдачи анализов неизвестны и не подтвержден окончательный диагноз. По его словам, сейчас состояние молодого человека оценивается как критическое.

Напомним, в пятницу, 23 июня, появилось сообщение, что в Монголии выявлено 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе расположенных на границе с Россией и Китаем.