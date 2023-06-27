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НовостиПолитика27 июня 2023 11:33

Посланник Папы Римского посетит Москву для обсуждения конфликта на Украине

Кардинал Маттэо Дзуппи прибудет в столицу России 28-29 июня
Сергей КУДРИН
По поручению Папы Римского Франциска, 28-29 июня 2023 года глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи посетит Москву, в качестве посланника Папы по урегулированию конфликта на Украине.

По поручению Папы Римского Франциска, 28-29 июня 2023 года глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи посетит Москву, в качестве посланника Папы по урегулированию конфликта на Украине.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По поручению Папы Римского Франциска, 28-29 июня 2023 года глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи посетит Москву, в качестве посланника Папы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Святого престола.

«Настоящим сообщается, что 28 и 29 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болонский и председатель Епископской конференции Италии, в сопровождении представителя Государственного секретариата совершит визит в Москву в качестве посланника папы Франциска», - говорится в сообщении.

Основная задача кардинала - поощрить «жесты человечности», которые помогают найти мирное разрешение сложившейся трагической ситуации, а также обсудить возможные пути достижения справедливого мира. По словам Папы, эта миссия может поспособствовать ослаблению напряжённости, а в идеале - откроет путь к миру.

Ранее KP.RU сообщил, что 7 июня 2023 года Ватикан получил согласие Москвы на визит посланник Папы Франциска.