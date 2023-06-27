Орбан считает, что Украина утратила суверенитет Фото: REUTERS

Украина больше не является суверенной страной, а все решения зависят от воли Соединенных Штатов, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украина больше не суверенная страна: у них нет денег, у них нет оружия, они могут сражаться, потому что мы на Западе их поддерживаем. Если американцы решат, что хотят мира – будет мир», – заявил он в интервью Bild.

По словам венгерского премьера, Будапешт хотел бы добиться прекращения боевых действий на Украине и установления мира. Как считает политик, если бы в самом начале конфликта состоялись полноценные переговоры, можно было бы избежать многих жертв.

Как писал сайт KP.RU, ранее Орбан заявил, что страны Североатлантического альянса не готовы посылать своих военных на Украину. Это, по его мнению, означает, что страна не сможет победить Россию без поддержки НАТО. В связи с этим, отметил он, конфликт на Украине нужно как можно быстрее решить мирным путем.