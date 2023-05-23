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НовостиВ мире23 мая 2023 10:57

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией без участия НАТО

Поэтому ситуацию нужно решить мирным путем, считает политик
Екатерина КОСОБОКОВА
Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией без участия НАТО

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией без участия НАТО

Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 23 мая, заявил, что страны Североатлантического альянса не готовы посылать своих военных на Украину. Это, по его мнению, означает, что страна не сможет победить Россию.

«Если посмотреть на реалии, на цифры, на общую ситуацию, на тот факт, что НАТО не готова посылать войска, то станет совершенно ясно, что украинцы не смогут одержать победу на поле боя», - цитирует ТАСС выступление Орбана на Катарском экономическом форуме.

В связи с этим, по мнению, премьера Венгрии, ситуацию на Украине нужно как можно быстрее решить путем мирных переговоров.

Напомним, ранее Орбан заявил, что мир находится на пороге «третьей мировой войны». По его мнению, Запад мог гарантировать России, что Украина не вступит в НАТО и тогда украинский конфликт остался бы локальным, но Брюссель превратил его в общеевропейский.

Недавно экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что западные партнеры Киева уже не верят словам Владимира Зеленского о победе Украины.

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