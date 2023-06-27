Путин: Государство полностью финансировало и содержало группу «Вагнер» Фото: REUTERS

Государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер». Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с военнослужащими.

— Содержание всей группы "Вагнер", полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из госбюджета. Мы полностью финансировали эту группу, — заявил президент.

Президент подчеркнул, что с мая 2022 года и по май 2023 года на их содержание было выделено 86 миллиардов рублей. В эту сумму входило денежное содержание группы и прочие выплаты в их пользу.

Путин также добавил, что для семей военнослужащих, которые пострадали в результате мятежа, будет сделано все необходимое. Государство окажет им любую помощь.