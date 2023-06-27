Путин: с начала наступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими в Кремле 27 июня 2023 года заявил, что ВСУ потеряли с начала своего наступления огромное количество бронетехники. Первые украинские атаки на линию соприкосновения датируются 4 июня.

«С 4 июня противник утратил 259 танков, бронемашин - 780», - заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что только за последнюю неделю Киев потерял на Ореховском направлении 280 единиц техники, среди которой 41 танк.

Ранее KP.RU сообщил, что ООН сочла задержание Украиной 87 российских моряков захватом заложников.