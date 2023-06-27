Postimees: Эстония разработала схему использования активов РФ для помощи Украине Фото: REUTERS

Эстония разработала юридическую схему, позволяющую использовать замороженные российские активы в стране для помощи Украине. Об этом рассказали в издании Postimees, ссылаясь на премьера Каи Калласа.

— Решение практически готово, оно обсуждалось в кабинете министров, но некоторые детали еще нужно уточнить. Мы также можем показать другим странам, как такое решение может работать на законных основаниях, — подчеркнул Каллас.

Также в публикации отмечается, что данная схема может получить одобрение от правительства Эстонии уже в ближайшие недели. По имеющейся информации, активы РФ начнут работать для восстановления Украины в авансовом порядке.

В схеме Таллина подразумевается, что если Россия возьмет на себя ответственность за ущерб и компенсирует его, то в этом случае будет возможность получить компенсацию за конфискованное российское имущество.

Ранее политолог Артем Косоруков заявил, что замороженные активы Российской Федерации никогда не передадут Украине. Он считает, что они могут лишь послужить предметом торга при переговорах.