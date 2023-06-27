Лукашенко заявил, что был готов стоять за Москву, как ее защитники в 41-м

Лукашенко заявил, что готов был защищать Москву как в 41-м Фото: REUTERS

Белорусские войска были готовы защищать Москву во время попытки мятежа так же, как в 1941 году. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко во время своего выступления на мероприятии по вручению генеральских погон.

— Долго я его убеждал. И в конце сказал: «Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м, ты же книжки читаешь, образованный, умный человек, мы будем защищать Москву», — передал детали разговора с Евгением Пригожиным глава Белоруссии.

Он также подчеркнул, что данная ситуация коснулась не только России.

Ранее Александр Лукашенко признался, что готов был к переброске бригады силовиков в Россию во время попытки мятежа. Все силовые структуры Белоруссии были приведены в полную боевую готовность.

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