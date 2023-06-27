Лукашенко признался, что был готов перебросить бригаду силовиков в Россию Фото: REUTERS

Власти Белоруссии во время попытки вооруженного мятежа в России сформировали целую бригаду силовиков и были готовы перебросить ее для поддержки, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Армия, не только армия, но и милиция, спецподразделения были приведены в полную боевую готовность. Целая бригада была готова к переброске в Российскую Федерацию при необходимости», – сказал политик в ходе вручения погон высшему офицерскому составу Белоруссии.

Вечером 24 июня стало известно, что после переговоров с президентом Белоруссии бизнесмен Евгений Пригожин развернул колонны ЧВК «Вагнер» от Москвы.

В понедельник, 26 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам. В частности, он выразил благодарность бойцам группы «Вагнер», которые не приняли участие в попытке военного мятежа. Российский лидер также пообещал, что они смогут продолжить службу по контракту, вернуться к родным или же уйти в Белоруссию.