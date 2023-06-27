Лукашенко: «Очень важно, что бойцы «Вагнера» никого не тронули в Ростове-на-Дону» Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, проводя 27 июня 2023 года большое мероприятие с журналистами, белорусскими военными, политологами и другими гостями, поделился своими мыслями касательно событий 24 июня в России. По его мнению, крайне важно то, что обошлось без жертв среди мирного населения.

«Я начал уточнять, говорю: ты что, убил кого-то там? Из гражданских, военных которые тебе не противостояли? «Александр Григорьевич, я вам клянусь, мы никого не тронули» <…> Это было очень важно, заметьте, что они, зайдя в Ростов, никого не тронули», - рассказал Лукашенко о своём разговоре с Евгением Пригожиным.

Напомним, что во время событий 24 июня Пригожин уверял, что на земле не пострадал ни один военный или гражданский, однако погибли лётчики, находившиеся в экипажах сбитой бойцами «Вагнера» авиации.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин указал на честь погибших 24 июня лётчиков.

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