Лукашенко опроверг слухи о строительстве лагеря ЧВК «Вагнер» в Белоруссии Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 27 июня 2023 года, что в Республике не строятся лагеря для размещения бойцов ЧВК «Вагнер». Вместо этого им была предложена одна из существующих воинских частей.

«Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста», - говорит Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что власти Республики предоставили людям Евгения Пригожина одну из заброшенных частей. Сам президент указал, что там есть и забор, и какие-никакие помещения, можно расставлять лагерь. Лукашенко также пообещал помочь бойцам ЧВК всем, чем сможет, пока они определятся, чем будут заниматься в дальнейшем.

При этом президент Белоруссии уточнил, что многие из «вагнеровцев» согласились подписать контракт с Минобороны России, а другие изъявили желание воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина и вернуться к своим семьям.

Ранее KP.RU сообщил, что Лукашенко подтвердил приезд Пригожина на территорию Белоруссии.