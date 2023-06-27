Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Президент Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Российский бизнесмен Евгений Пригожин находится в Белоруссии, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Гарантии безопасности, как Путин вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Белоруссии», – сказал политик в ходе церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

Как отметил Лукашенко, Минск готов предоставить Пригожину возможность «перекантоваться» в Белоруссии, но за его счет. Вместе с тем белорусский президент считает, что такое подразделение, как группа «Вагнер», стране не помешало бы. Лукашенко предложил министру обороны Белоруссии Виктору Хренину поговорить об этом с самим Пригожиным.

Вечером 24 июня стало известно, что после переговоров с президентом Белоруссии бизнесмен развернул колонны ЧВК «Вагнер» от Москвы.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин предложил ЧВК «Вагнер» либо служить под началом Минобороны России, либо уйти в Белоруссию, либо просто вернуться к родным и близким.

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