Лукашенко предложил Пригожину заброшенную часть в качестве лагеря ЧВК «Вагнер» Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил бизнесмену Евгению Пригожину одну из заброшенных частей для размещения лагеря ЧВК «Вагнер». Эти слова белорусского лидера привели в БелТА.

— Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься, — заявил Лукашенко.

Помимо этого, он поделился, что на данный момент подразделения Пригожина находятся в своих лагерях в Луганске, а некоторые из его бойцов будут подписывать контракты с Министерством обороны России. Также Лукашенко отметил, что в стране не будет пунктов по набору людей в ЧВК.

Ранее Александр Лукашенко опроверг слухи о строительстве лагерей для «вагнеровцев» в Белоруссии. Также он подчеркнул, что готов помочь им «чем сможет», пока они будут определяться со своими дальнейшими планами.