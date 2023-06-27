Лукашенко заявил, что Пригожин отказался от своих требований по отставке Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бизнесмен Евгений Пригожин отказался от своих требований по отставке Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом рассказали на портале БетТА.

— Он мне сказал: «Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду», — заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер заявил, что признал эти слова Пригожина хорошим шагом и во время разговора с ним подчеркнул, что не стоит напрягать обстановку, выдвигая неисполнимые требования.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко предложил заброшенную военную часть в Белоруссии для размещения бойцов ЧВК «Вагнер», пока те не определятся, чем они будут заниматься дальше. Также он добавил, что на территории страны не будет пунктов по приему людей в их ряды.