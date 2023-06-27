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НовостиПолитика27 июня 2023 15:04

Лукашенко заявил, что Пригожин отказался от своих требований по отставке Шойгу

Также он убрал требования по оставке Герасимова
Роман ПОЛОСИКОВ
Лукашенко заявил, что Пригожин отказался от своих требований по отставке Шойгу

Лукашенко заявил, что Пригожин отказался от своих требований по отставке Шойгу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бизнесмен Евгений Пригожин отказался от своих требований по отставке Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом рассказали на портале БетТА.

— Он мне сказал: «Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду», — заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер заявил, что признал эти слова Пригожина хорошим шагом и во время разговора с ним подчеркнул, что не стоит напрягать обстановку, выдвигая неисполнимые требования.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко предложил заброшенную военную часть в Белоруссии для размещения бойцов ЧВК «Вагнер», пока те не определятся, чем они будут заниматься дальше. Также он добавил, что на территории страны не будет пунктов по приему людей в их ряды.