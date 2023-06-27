Лукашенко грозил Пригожину прекратить переговоры в случае гибели гражданских Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он угрожал Евгению Пригожину прекратить все попытки мирно договориться в случае, если 24 июня 2023 года в России по вине ЧВК погибнет хоть один гражданский. Пригожин, по словам белорусского лидера, поклялся этого не допустить.

«Евгений, никакого кровопролития. Как только ты нарочно или не нарочно убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, всё, никаких с тобой переговоров не будет и я с тобой разговаривать не буду», - цитирует Лукашенко сам себя, в разговоре с Пригожиным.

По итогу, как уверяет президент Белоруссии, глава ЧВК «Вагнер» отказался от своего плана, и перестал требовать выдать ему высший командный состав Министерства обороны России. Лукашенко такое решение одобрил, заявив, что это всё равно были неисполнимые требования.

Ранее KP.RU сообщил, что Лукашенко опроверг слухи о строительстве лагерей ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.