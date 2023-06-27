Ленинградская область введет дополнительные выплаты по программе «Земский учитель»

Ленинградская область выделит дополнительное финансирование на программу «Земский учитель». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ленинградской области собираются ввести дополнительные выплаты для педагогов из сельских школ. Глава региона Александр Дрозденко предложил софинансировать федеральную программу «Земский учитель» из бюджета региона. Свою инициативу губернатор обсудил на встрече с депутатами областного Законодательного Собрания. Александр Дрозденко предложил выделить на поддержку педагогов столько же средств, сколько поступает из федерального бюджета. Областные парламентарии идею губернатора поддержали.

«Нам важно, чтобы хороших учителей в Ленобласти становилось больше. Предлагаю выделять из бюджета региона средства на программу «Земский учитель». На каждый выделенный федеральным Минпросвещения рубль область с 2024 года добавит столько же», - подчеркнул Александр Дрозденко.

Программа «Земский учитель» реализуется в России по поручению президента Владимира Путина с января 2019 года. Ленинградская область присоединилась к ней в 2020 году. В этом году прошел конкурсный отбор, благодаря которому к началу нового учебного года в ленинградские сельские школы приедут 7 высококвалифицированных педагогов из других регионов страны. Победителям конкурса выплатят по 1 миллиону рублей, учителей также обеспечат муниципальным жильем.

В Ленинградской области действуют и другие меры поддержки преподавателей. Регион предоставляет единовременные выплаты молодым учителям, разовые пособия выпускникам педагогических вузов и колледжей, компенсирует расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. Муниципальные власти обеспечивают молодых педагогов служебным жильем: квартиры уже получили 380 преподавателей.

Основной целью программы «Земский учитель» является помощь молодым специалистам при трудоустройстве в сельские школы. Программа позволяет учителям получить до 1 миллиона рублей (2 миллиона рублей для дальневосточных регионов) при переезде в сельскую местность. В программе могут участвовать педагоги в возрасте от 18 до 55 лет. Ее участники обязуются проработать в должности учителя сельской школы не менее 5 лет.