Россия и Китай провели консультации по вопросам противоракетной обороны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пресс-служба Министерства иностранных дел России опубликовала во вторник, 27 июня, сообщение о проведении российско-китайских консультаций по противоракетной обороне. Предполагается, что такие переговоры будут вестись регулярно.

«27 июня в Москве прошли очередные российско-китайские межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны», - говорится в публикации.

Согласно заявлению МИД России, стороны обменялись мнениями касательно всевозможных особенностей и аспектов обороны воздушного пространства РФ и Китая от ракетных ударов, как в глобальном, так и в региональном планах.

Ранее KP.RU сообщил, что в Китае прокомментировали произошедшую в России попытку мятежа 24 июня 2023 года. Пекин выразил полную уверенность, что президент Владимир Путин сохраняет полноценный контроль над ситуацией, и что надежды Запада на разлад и хаос внутри Кремля оказались тщетны.