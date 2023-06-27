Украинские власти переименуют Запорожье из-за несоответствия «нормам языка» Фото: REUTERS

Комиссия по стандартам государственного языка Украины с целью «дерусификации» страны и борьбы с советским наследием приняла решение переименовать город Запорожье, так как его название, якобы, не соответствует «нормам украинского языка». Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Принимавшие решение люди выделили шесть месяцев на подбор нового названия. Причиной активных действий в этом направлении стало не только «несоответствие нормам украинского языка», но и то, что название «Запорожье» «касается имперской политики России».

Напомним, до 1921 года Запорожье называлось Александровском, так как там была заложена Александровская крепость. В чём именно заключается несоответствие нормам украинского языка члены комиссии не пояснили.

Если местные власти захотят оставить старое название - им нужно обосновать это решение. В случае же, если за полгода новое название придумано не будет - этот вопрос передадут Верховной раде Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что во Львове переименовали улицу Льва Толстого, назвав её в честь предстоятеля Украинской греко-католической церкви.

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