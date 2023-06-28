Мужчина умер сразу после собственной свадьбы: все произошло за считанные секунды

В США мужчина умер от тромба на собственной свадьбе Фото: Анастасия ШАРОВА

В американском штате Айова мужчина скончался из-за оторвавшегося тромба сразу на собственной свадьбе после церемонии бракосочетания.

Как передает The New York Post, пара решила узаконить отношения 19 июня в честь Дня освобождения рабов в Соединенных Штатах. Через несколько минут после свадебной церемонии жених умер в результате сердечного приступа. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Отмечается, родственники овдовевшей женщины открыли краудфандинговую кампанию для сбора средств на организацию похорон мужа и поддержку ее семьи. Скончавшемуся мужчине было 48 лет, гостья свадьбы рассказала, что он страдал от неизлечимой болезни.

Напомним, в июне этого года в Индии молодожены умерли от сердечного приступа в ночь сразу после свадьбы. Инцидент произошел в одной из деревень, расположенной в районе Бахраич на севере штата Уттар-Прадеш.

Двадцатидвухлетний молодой человек и двадцатилетняя девушка сыграли свадьбу, после чего они уединились в своей комнате, а на следующее утро их нашли мертвыми. Судмедэксперты выяснили, что причиной смерти молодоженов стал сердечный приступ.