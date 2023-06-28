Латвия, Финляндия, Чехия и Испания терпят убытки без туристов из России Фото: Олег УКЛАДОВ

Страны Европы, в числе которых Латвия, Финляндия, Чехия и Испания понесли убытки из-за потери российских туристов в результате ограничений. Об этом пишет Euronews.

Туроператоры Латвии отмечают, что сейчас рынок частично привык к ситуации, посколько в страну привлекаются туристы из стран Персидского залива. Такая же ситуация и на туррынке в Финляндии. Например, люди, которые занимались приграничными перевозками, остались без работы из-за убытков. Ведь россияне приезжали в страну за покупками и оставляли там не менее 170 евро в сутки. Сейчас Финляндия пытается привлекать путешественников из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, которые привыкли тратить гораздо больше.

Отсутствие российских туристов ощутили и в Испании, поскольку поток путешественников из России почти сократился до нуля. Из-за введенных санкций наибольшее число российских туристов потеряла Чехия. В среднем в сутки русскоязычные тратили там не менее 3500 крон, в то время как чешские путешественники тратят около 700 крон в день.

Напомним, с 26 июня 2023 года Министерство иностранных дел Латвии сообщило о прекращении выдачи любых типов виз гражданам Российской Федерации.