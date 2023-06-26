Латвия полностью прекращает выдачу любых виз россиянам с 26 июня 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Латвии сообщило о прекращении выдачи любых типов виз гражданам Российской Федерации с понедельника, 26 июня 2023 года.

Причину такого решения объяснили «непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России». Речь идет о попытке военного мятежа 24 июня, организатором которого был глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

Документы, поданные на визу в Латвию до 25 июня, будут рассмотрены в консульстве в прежнем порядке. Однако с 26 июня документы на гуманитарную и другие типы виз не буду приниматься.

Напомним, впервые о своем решении приостановить выдачу виз россиянам Латвия сообщила в минувшую субботу, 24 июня. За развитием ситуации в РФ также следили страны Евросоюза и США, чей посол в Москве Линн Трейси поспешила заверить, что американцы не имеют отношения к попытке мятежа.