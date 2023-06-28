BFMTV: 20 полицейских ранены во время беспорядков во Франции

Двадцать полицейских ранены в ходе столкновений с протестующими после убийства подростка во Франции Фото: REUTERS

Французский телеканал BFMTV сообщил, что двадцать полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими после убийства полицией подростка в пригороде Парижа.

“Ночные беспорядки вспыхнули на Нантерре, но в течение ночи распространилось на другие муниципалитеты в О-де-Сен. Во время вмешательства полиции 20 жандармов получили легкие ранения”, — сказали в эфире телеканала.

Напомним, 27 июня французское издание Le Monde сообщило, что полиция убила в пригороде Парижа 17-летнего подростка, отказавшегося по их требованию остановить свой автомобиль. Издание отметило, что общественность была шокирована данным случаем и стала задавать вопросы относительно готовности сил безопасности нажать на курок.

На следующий день в парижском пригороде Нантер местные жители устроили акцию протеста в связи с этим инцидентом – группа людей вышла на улицы и стала поджигать урны и мусорные баки, а позже начала драку с прибывшими на место полицейскими. По данным телеканала BFMTV, полиция задержала семь человек.

Позже радио France Bleu рассказало, что как минимум 24 человека пострадали в ходе беспорядков на этой акции протеста. При этом сам полицейский заявил, что был вынужден открыть огонь, поскольку водитель автомобиль нажал на газ и попытался сбить его.