Верховный суд России признал конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием средств Фото: REUTERS

Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу о легализации биткоинов, следует из материалов дела.

Как передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), ВС не согласился, что конвертация криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием средств.

В материалах дела говорится, что фигурант незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере и занимался производством мефедрона в особо крупных размерах. Средства ему переводили в криптовалюте, которую затем обвиняемый конвертировал в рубли и переводил на счета дочери своей сожительницы. Его осудили за незаконный оборот наркотических средств, однако оправдали его по обвинению в легализации денежных средств.

Как было сказано в приговоре суда первой инстанции, «совершение финансовых операций с денежными средствами, преобразованными из биткоинов, без введения их в экономический оборот не свидетельствует о легализации доходов, полученных преступным путем». В свою очередь ВС России счел это «крайне противоречивыми суждениями» и заявил, что «указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения».

Таким образом, Верховный суд РФ признал конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием средств. Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.

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