Зеленский предложил отмечать Рождество на Украине по западному образцу Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отмечать Рождество в стране по западному образцу – 25 декабря.

Как сказано в законопроекте главы государства, размещенном на сайте Верховной рады, «предлагается внести изменения в статью 73 кодекса законов о труде Украины, определив, что 25 декабря празднуется Рождество Христово, 15 июля – День украинской государственности, 1 октября – День защитников и защитниц Украины.

Целью документа является «отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января». В настоящее время День украинской государственности отмечается 28 июля, День защитников и защитниц Украины – 14 октября.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский подписал указ об установлении в стране Дня Европы, который будет ежегодно праздноваться 9 мая. День Европы установлен в республике в связи с «осознанием европейской идентичности украинского народа» и «с целью укрепления единства народов Европы, обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте», сказано в указе.

Кроме того, президент Украины предложил отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.