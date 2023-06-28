Пасечник назвал напряженной ситуацию на линии соприкосновения в ЛНР Фото: REUTERS

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике напряженная из-за атак Вооруженных сил Украины, но российские войска не допускают прорыва, сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

«На территории ЛНР на линии боевого соприкосновения обстановка остается напряженной, однако она нами контролируется и остается стабильной», – сказал врио главы республики в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Пасечник, украинские военные предпринимают попытки прорвать оборону ВС России, однако эти усилия носят несистемный характер. В то же время ВСУ почти ежедневно обстреливают Северодонецк, Лисичанск, Кременную, Рубежное и Сватово, примыкающие к линии соприкосновения.

Напомним, ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины снизили активность наступления на Луганском направлении в связи с регулярными потерями.