Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России Фото: inotomsk.ru

Пресс-служба Кабмина РФ сообщила, что правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года. За это время в стране появится новая сфера экономики, связанная с использованием гражданских беспилотников.

“Основой для формирования отрасли может послужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем. Они уже применяются, к примеру, для инспекции состояния энергосетей”, — отметили в пресс-релизе, добавив, что активное внедрение БПЛА в сферу энергетики снизили риск аварий в электросетях в восемь раз.

Для развития этой сферы правительство планирует стимулировать спрос на отечественные разработки в области беспилотных авиасистем, создать крупные производственные центры, развивать инфраструктуру для их использования, а также будет финансировать подготовку кадров и перспективные исследования в отрасли. В пресс-релизе отмечается, что рынок беспилотных авиационных систем в России уже в 2023 году должен превысить 50 миллиардов рублей.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин поручил правительству определить меры по интеграции беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство страны уже к 1 сентября 2023 года.