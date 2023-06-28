Военные КНР моделируют сценарии тотальной войны на фоне риска конфликта с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне возрастающего риска возникновения конфликта между Китаем и США, военные КНР моделируют сценарии "тотальной войны", где на Китай нападает гипотетический "синий альянс". Об этом сообщает издание South China Morning Post.

"Китайские военные не так давно начали моделировать сценарий "тотальной войны" при тестировании характеристик нового оружия. Это произошло на фоне возрастающего риска конфликта между КНР и США, сейчас он достиг самого высокого уровня за последние десятилетия", - пишет газета.

Кроме того, в издании говорится, что термин "тотальная война" подразумевает мобилизацию всех доступных резервов и возможностей государства для достижения победы. Такие сценарии учитывают не только способности военных, но и роль граждан и экономики страны.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден заявил о готовности США жестко конкурировать с Китаем. При этом у Штатов должна быть возможность совместно работать над разрешением общих проблем.