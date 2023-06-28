Глава департамента компании F.A.C.C.T. Кислицын объявлен в розыск в России

Главу департамента компании F.A.C.C.T. Кислицына объявили в розыск в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России объявлен в розыск руководитель департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. Никита Кислицын. Об этом сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на источники в правоохранительных органах и суде.

Согласно данным правоохранителей, Кислицына подозревают в получении информации, которая попасть к нему не должна была. По версии следствия, он неправомерно получил доступ к компьютерным данным, охраняемым законом. В настоящий момент ведётся расследование уголовного дела по этому преступлению.

Также известно, что следствие уже запросило заочный арест в отношении главы департамента F.A.C.C.T..

Компания, один из руководителей которой попал под уголовное дело, занимается защитой брендов в киберпространстве, борется с мошенничеством и предотвращает кибератаки. Согласно данным самой компании, на российском рынке она работает уже более 20 лет, и имеет более 550 постоянных клиентов. Ранее KP.RU сообщил об объявлении в розыск 150 военных, причастных к преступлениям киевских неонацистов.