Песков: Армия и народ России были с Путиным во время попытки мятежа, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами 28 июня 2023 года, заявил о безоговорочной поддержке Владимира Путина народом страны и её армией, которую Россия продемонстрировала во время попытки вооружённого мятежа 24 июня.

«Армия и народ были с Путиным в момент попытки вооруженного мятежа», - заявил Песков.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Путин 27 июня косвенно подтвердил слова Пескова, рассказав о том, что командованию не пришлось отводить даже малую часть войск из зоны СВО ради подавления попытки мятежа.