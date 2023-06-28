Глава МВД Абхазии потребовал от ГАИ перестать грабить туристов из России

Флаги России и Абхазии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Абхазии сотрудники ГАИ больше не будут останавливать без причины машины с российскими номерами. Соответствующее поручение дал новый министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут на совещании в Гудаутском РОВД.

Глава МВД Абхазии подчеркнул, что ради обычной проверки документов не нужно останавливать машины с российскими туристами. В случае, если зафиксировано нарушение, то тогда нужно принимать обоснованные меры.

"Предупреждаю, чтобы не было никаких жалоб относительно поборов на дорогах", - сказал Куит, отметив, что задачей МВД является обеспечение правопорядка, комфорта и безопасности жителей и гостей в стране.

Ранее сайт KP.RU детально рассказал о путешествии российских туристов по мистическим маршрутам в Абхазии, а также раскрыл подробности жизни последнего русского села в республике у Черного моря.