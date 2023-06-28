Володин предложил ввести уголовное наказание за использование пальмового масла

Володин предложил ввести "уголовку" за использование пальмового масла в продуктах
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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование в продуктах питания пальмового масла.
Уголовная ответственность будет касаться и тех, кто при производстве еды пользуется другими заменителями.
"Понятно, что они дешевле, прибыли больше, но, с другой стороны, это вред для здоровья", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы РФ.
Напомним, пальмовое масло представляет собой разновидность растительного жира. Это масло добывается из мякоти плодов масличных пальм из стран Африки, Северной и Южной Америки и Юго-Восточной Азии.
Ранее сайт KP.RU рассказал, какие пять опасностей способно нанести пальмовое масло организму человека, и объяснил, почему в России вместо обычных молочных продуктов производители предлагают суррогаты на основе пальмового масла.