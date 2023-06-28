Зеленский призвал легализовать на Украине лекарства на основе марихуаны Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной выступил за легализацию на Украине лекарств на основе марихуаны. По его мнению, они должны производиться на территории страны.

«Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса», – заявил он в ходе выступления в Верховной Раде.

Как полагает политик, «все лучшие мировые практики и решения, какими бы сложными или необычными они не казались, должны быть применены на Украине». Это позволит жителям страны больше «не терпеть боль, стресс и травмы» из-за боевых действий, считает Зеленский. В связи с этим украинский лидер предложил провести соответствующие научные исследования.

Напомним, Зеленский уже выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях в 2021 году, однако голосование по законопроекту было провалено. В июне 2022 года Верховная Рада Украины приняла решение разрешить использование каннабиса в медицинских и научных целях.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины предложил отмечать Рождество в стране по западному образцу, то есть 25 декабря. Он также предлагает изменить даты празднования Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.