Балицкий заявил, что украинские войска специально не убирают тела погибших с поля боя Фото: Александр КОЦ

Украинские военнослужащий специально не убирают тела погибших бойцов на линии соприкосновения в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, такая мера должна была заставить военных российской армии покинуть окопы, но это не помогло.

"Недавно, будучи на передовой линии, увидел такую иезуитскую тактику, которую начали применять кураторы из натовского блока. Украинские бойцы при наступлении погибают и лежат на полях, идет трупный запах – смрад стоит ужасный. Трупы не убирают специально. Когда идет в нашу сторону ветер, они бросают дымовую шашку, определяют направление движение ветра", - заявил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Также по его информации, находиться в окопах в такой период сложно. Не помогает даже марлевая повязка, противник надеется, что в окопах никого не окажется при ветре в сторону российских позиций. Однако такая тактика безуспешна.

Ранее Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области по местам скопления украинских войск на Ореховском направлении сброшены авиационные бомбы.

Между тем, российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.