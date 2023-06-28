Столтенберг назвал победу Украины условием для дискуссий о ее членстве в НАТО Фото: REUTERS

Победа Украины в конфликте с Россией будет условием для обсуждения ее членства в Североатлантическом альянсе. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции после встречи с премьером Эстонии Каей Каллас.

— Самая срочная задача сейчас - это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины, — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что именно это будет предварительным условием для начала значимого обсуждения членства Украины в альянсе.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не стоит недооценивать Россию после попытки мятежа. По его словам, произошедшее — внутреннее дело России, но главы стран альянса продолжают следить за ситуацией и оказывать поддержку Украине.