Столтенберг: НАТО не должна недооценивать Россию после попытки мятежа в стране Фото: REUTERS

Североатлантический альянс не должен недооценивать Россию после недавней попытки мятежа в стране. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с лидерами стран альянса в Гааге.

— Мы все видели события минувших выходных дней. Это внутреннее дело России, однако мы не должны недооценивать Россию, — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что странам альянса необходимо продолжить поддержку Украины, чтобы Киев мог занять более выгодную позицию в будущих переговорах.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что события в России — внутреннее дело страны, однако он подчеркнул, что альянс продолжает следить за развитием ситуации.

При этом генсек ООН Антониу Гуттереш выразил обеспокоенность происходящим в России и призвал не допускать напряженности и предпринимать шаги для деэскалации конфликта.