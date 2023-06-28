В Швеции беженец из Ирака провёл акцию с сожжением Корана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

37-летний беженец из Ирака Салван Момика провёл в центре Стокгольма, столицы Швеции, согласованную с властями акцию сожжения Корана - священной для всех мусульман книги. Шведские чиновники не только разрешили провокатору уничтожить сакральный символ верующих, но и обеспечили ему защиту во время всего процесса. Об этом сообщило агентство ТАСС с места событий.

«Акция сожжения Корана прошла на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Она продолжалась около получаса, после чего участники мероприятия стали расходиться», - говорится в сообщении.

Момика начал говорить на арабском языке, после чего публично вырвал страницы из священной книги и поджёг её. За провокацией, которую в Стокгольме назвали «акцией», наблюдало около 200 человек, включая журналистов. Один из мусульман попытался остановить поджигателя, кинув в него камень, однако его сразу арестовала шведская полиция.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё в феврале 2023 года полиция Стокгольма отказывала в проведении повторного публичного сожжения Корана. Это не первый случай, когда в Швеции прилюдно устраивают надругательство над священной книгой мусульман.