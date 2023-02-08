Полиция Швеции отказала в проведении новой акции с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Швеции отказалась выдавать разрешение на новую акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме в связи с резкой критикой предыдущих акций.

«Публичные собрания с целью сожжения Корана вызвали очень бурную реакцию, что привело к изменению картины угроз в отношении Швеции. Управление полиции сегодня после диалога с полицией безопасности решило отклонить заявку на разрешение сжечь Коран, поскольку такое собрание считается серьезным нарушением национальной безопасности», – сказано на сайте шведской полиции.

В сообщении отмечается, что это решение может быть обжаловано в суде.

Напомним, председатель правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме была неуважением к мусульманам. Он выразил сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило сожжение Корана у здания турецкого посольства.

В Стамбуле после сожжения Корана местные жители сожгли флаг Швеции у здания генерального консульства Швеции.