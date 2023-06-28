Премьер Швеции Кристерссон назвал разрешение на сожжение Корана неуместным Фото: REUTERS

Выданное полицией Швеции разрешение на сожжение Корана законно, но неуместно. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ульф Яльмар Кристерссон, слова которого привели в издании Reuters.

При этом политик отказался отвечать на вопрос о влиянии этой акции на вступление Швеции в НАТО. По его словам, сейчас необходимо сохранять спокойствие и думать о долгосрочных перспективах для страны.

Напомним, что ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана рядом с мечетью в первый день Курбан-байрама. При этом ранее подобное разрешение полиция отказалась давать демонстрантам, но после их обращения в суд они его получили.

Также ранее KP.RU рассказывал, что после публичного сожжения Корана в Швеции, Турция готова лишить их членства в НАТО. Подобную провокационную акцию осудили и в других мусульманских странах, а также ее резко осудил глава Чечни Рамзан Кадыров.