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НовостиВ мире28 июня 2023 13:48

Премьер Швеции Кристерссон назвал разрешение на сожжение Корана неуместным

При этом он подчеркнул, что это решение законно
Роман ПОЛОСИКОВ
Премьер Швеции Кристерссон назвал разрешение на сожжение Корана неуместным

Премьер Швеции Кристерссон назвал разрешение на сожжение Корана неуместным

Фото: REUTERS

Выданное полицией Швеции разрешение на сожжение Корана законно, но неуместно. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ульф Яльмар Кристерссон, слова которого привели в издании Reuters.

При этом политик отказался отвечать на вопрос о влиянии этой акции на вступление Швеции в НАТО. По его словам, сейчас необходимо сохранять спокойствие и думать о долгосрочных перспективах для страны.

Напомним, что ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана рядом с мечетью в первый день Курбан-байрама. При этом ранее подобное разрешение полиция отказалась давать демонстрантам, но после их обращения в суд они его получили.

Также ранее KP.RU рассказывал, что после публичного сожжения Корана в Швеции, Турция готова лишить их членства в НАТО. Подобную провокационную акцию осудили и в других мусульманских странах, а также ее резко осудил глава Чечни Рамзан Кадыров.