Премьер Эстонии Каллас заявила, что на саммите НАТО в июле Украину ждёт сюрприз Фото: REUTERS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в рамках совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом анонсировала некий «сюрприз» для Украины на грядущем саммите в Вильнюсе, который пройдёт 11-12 июля.

«Я уверена, что единственная гарантия безопасности (для Украины), которая действительно работает, - это НАТО. Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», - заявила Каллас.

Стоявший рядом с ней Столтенберг не стал опровергать слова премьера Эстонии и заявил, что 11-12 июля лидеры стран Североатлантического альянса якобы обязательно придут к согласию и единой позиции по этому вопросу.

Ранее KP.RU сообщил, что вся верхушка киевской власти крайне надеется на получение приглашения Украины в НАТО в ходе того самого саммита альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля 2023 года.

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