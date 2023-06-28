TVP: в польском порту Щецина начали выгружать американские танки Abrams Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский телеканал TVP сообщает о прибытии партии американских танков Abrams в порт Щецина. 14 дорогостоящих «американцев» поступят на вооружение 1-ой Варшавской бронетанковой бригады, обедневшей из-за передачи своего оружия в пользование ВСУ.

Согласно данным TVP, ротный комплект из 14 «Абрамсов» начали сгружать с корабля на берег в Шецине, на северо-западе Польши. Известно, что переданные в Польшу танки были сняты с вооружения корпуса морской пехоты США, и обошлись польскому бюджету в 1,3 млрд долларов.

Это первая партия закупленных поляками у Вашингтона танков. Ожидается, что Варшава получит ещё два ротных комплекта, и в общей сложности у Польши будет 42 танка Abrams. А с 2024 года США начнут присылать в Польшу и M1A21 SEPv3, общая сумма закупки которых составила уже 4,7 млрд долларов.

Ранее KP.RU сообщил, как глава Минобороны Польши Блащак с гордостью анонсировал прибытие первой партии танков Abrams.