Байден: «Путин явно проигрывает войну в Ираке» Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, в силу возраста уже успевший обзавестись целой коллекцией оговорок, казусных ситуаций и оплошностей, снова ошибся во время беседы с журналистами, отвечая на вопрос о том, не ослабила ли Россию попытка вооружённого мятежа 24 июня 2023 года.

«Сложно сказать, но он (президент России Владимир Путин) явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома», - заявил Байден.

Также американский президент уверен, что Путин стал, якобы, «парией» по всему миру. В понимании Байдена, при этом, «весь мир» это страны НАТО, Евросоюз и Япония, так как именно страну восходящего солнца он привёл в качестве примера государства, не поддерживающего Россию за пределами ЕС и Североатлантического альянса.

Ранее KP.RU сообщил, что во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Байден перепутал американский гимн с индийским, а затем спутал и должность гостя, назвав его президентом.