Решетников: Россия и Иран планируют открыть безвизовый туризм в июле 2023 года

Решетников: безвизовый туризм между Россией и Ираном планируется открыть в июле 2023 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Ираном могут начаться уже в июле 2023 года. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на совещании по развитию туризма в Дербенте.

— Северный Кавказ привлекателен и для иностранных туристов, прежде всего из исламских стран. В том числе стран Каспийского региона. Нарастить турпоток поможет заключенное с Ираном соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, — заявил Решетников.

Он также добавил, что страны уже обменялись перечнем уполномоченных туристических компаний. Именно это позволит туристам из Ирана посетить Россию уже в следующем месяце.

Ранее Владимир Путин призвал максимально упростить все формальности для посещения иностранных туристов. Помимо этого президент поручил в кратчайшие сроки подключить электронные визы.