Политолог Бышок: сожжение Корана в Швеции осложнит вступление страны в НАТО Фото: Кадр видео

Политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок прокомментировал акцию сожжения Корана в Швеции. Он отметил, что данной событие скажется на политических перспективах страны. Это может осложнить процесс вступления Швеции в НАТО. Но при Стокгольм номинально уже там и имеет те же привилегии, что и страны военного альянса. Хотя официально пока еще не там. Если будет опасность, то им придут на помощь.

В настоящий момент власти Швеции разрешают проведение религиозных акций, чтобы подчеркнуть принадлежность демократическим принципам.

При этом в шведском законодательстве нет ничего подобного закону об оскорблении чувств верующих.

- Предполагается, что если ваши чувства оскорблены, то вы не верующий, - говорит эксперт Lenta.ru.

При этом в западном мире табированы некоторые темы, такие как отрицание холокоста.

- Что касается религиозного момента, его тоже по-разному трактуют, - отметил политолог.

Ранее сообщалось, что протестная акция с сожжением Корана была согласована с полицией страны. Она прошла в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Власти страны назвали акцию неуместной, но не нарушающей закон.

А тем временем, в начале 2023 года аналогичная акция была проведена возле турецкого посольства в Стокгольме. В результате этой акции Анкара отказалась одобрять заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

Религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак уверен, что отказать в варварской акции шведские власти не могли, речь идет о свободе слова.

Тем не менее, у этого поступка могут быть серьезные последствия — от беспорядков до проблем со вступлением в НАТО, сообщает "360".

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с Rt назвал данное решение возмутительным. Он отметил, что власти данной страны "абсолютно издевательски, неуважительно относиться к верующим людям".