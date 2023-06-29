Береговая охрана США: Обнаружены возможные останки погибших на батискафе «Титан» Фото: REUTERS

Береговая охрана США заявила об обнаружении предположительных останков погибших на батискафе «Титан» в Атлантическом океане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Береговая охрана США подняла обломки и вещественные доказательства с морского дна с места (гибели) глубоководного аппарата «Титан», - говорится в сообщении.

Уточнялось, что медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения.

Как писал сайт KP.RU, в сети появились фото и видео обломков батискафа «Титан», затонувшего около лайнера «Титаник» в Атлантическом океане. Найденные части глубоководного аппарата доставили на пирс Береговой охраны Канады.

Напомним, 19 июня стало известно, что подводный спускаемый аппарат, который используется для доставки туристов к месту гибели затонувшего пассажирского лайнера «Титаник», пропал в Атлантическом океане.

KP.RU рассказывал, что одной из версий катастрофы в Атлантике стал резкий набор забортной воды. В результате батискаф мог треснуть и тогда тела пассажиров попросту разорвало. Это могло произойти из-за резкого возрастания давления внутри судна.

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