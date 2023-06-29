Глава Мелитопольского района Сигута: Каховское водохранилище продолжает мелеть Фото: REUTERS

Вода в Каховском водохранилище остается на уровне шести метров, оно продолжает мелеть, об этом РИА Новости сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

«Оно полностью не высохло, вода еще есть на уровне шести метров. Воду постоянно берут на пробы, несколько раз в сутки. Также есть вода в каналах… постоянно проводятся анализы…», - заявил Сигута.

По его словам, точная площадь высохшего участка водохранилища пока не подсчитывалась.

«Мы ждем, когда закончится спад воды, чтобы принимать какие-то решения. Пока это будет пустая трата времени», - подчеркнул глава района.

Как писал сайт KP.RU, 24 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что почти 60 процентов подтопленных в результате разрушения плотины Каховской ГЭС домов уже освободились от воды.

Он отметил, что в регионе успешно продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения. Проводится осушение, очищение и санитарная обработка. Налажено получение гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, финансовых выплат.

Напомним, 6 июня из-за ночных обстрелов со стороны ВСУ плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.