Украинская разведка жалуется на призывы партнеров «яростно сражаться» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В военной разведке Украины пожаловались на то, что некоторые западные партнеры призывают украинские войска продвигаться вперед и «яростно сражаться» во время их попыток наступления. Об этом сообщает издание Economist.

Ряд западных советников заявляют, что медленное продвижение украинской армии в долгосрочной перспективе приведет к огромному числу жертв. Источник издания в военной разведке Украины сказал о том, что возможности наступления Киева ограничены имеющимися средствами.

«Некоторые партнеры говорят нам идти вперед и яростно сражаться, но они также не торопятся с поставками необходимых нам оборудования и оружия», - отметил собеседник издания.

Напомним, днем ранее, 28 июня, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признал, что наступление идет тяжело, требуя «более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей». Незадолго до этого он призвал не ждать от ВСУ быстрых результатов.