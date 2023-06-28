Подоляк в интервью Washington Post признал, что наступление ВСУ идет тяжело

Подоляк признал, что наступление ВСУ идет тяжело и требует более терпеливого подхода Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию Washington Post признал, что наступление ВСУ идет тяжело и требует большего терпения.

“Мы говорим, что этот этап тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей”, — отметил Подоляк.

Ранее Подоляк уже переложил ответственность за отсутствие успехов в наступлении на союзников Киева и призвал не ждать от украинской армии быстрых результатов, поскольку оборонительные рубежи ВС РФ “сегодня уже невозможно взломать без разумного и взвешенного подхода”.

Президент Украины Владимир Зеленский также призывал снизить ожидания от наступления ВСУ и признал, что это наступление проходит не так быстро, как ему хотелось бы.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев недавно сообщал, что менее чем за три недели своего наступления ВСУ потеряли уже более 13 тысяч бойцов и сотни единиц военной техники, в том числе полученной от западных союзников.