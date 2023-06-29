150 человек задержано в ходе беспорядков из-за убийства подростка во Франции Фото: REUTERS

Около 150 человек было задержано во Франции во время ночных беспорядков, которые вспыхнули после того, как в минувший вторник, 27 июня, правоохранительные органы в парижском пригороде Нантере застрелили 17-летнего подростка. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

Глава ведомства назвал произошедшее «ночью невыносимого насилия против символов Республики». «Нападения на ратуши, школы и комиссариаты или их поджоги. Сто пятьдесят задержаний», - написал министр в своем Twitter.

Дарманен также указал и на жестокость некоторых участников протеста, отметив, что 16 сотрудников правоохранительных органов были ранены, 12 магазинов подверглись нападению, а также были повреждены 15 машин. По его словам, на данный момент под стражей остаются 108 из 148 задержанных.

Протесты вспыхнули после того, как в пригороде Парижа полицейский застрелил 17-летнего подростка, который отказался подчиняться его требованиям. Застреливший подростка сотрудник правоохранительных органов был помещен под стражу, но это не остановило протестующих.