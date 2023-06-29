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НовостиОбщество29 июня 2023 6:20

В России предложили изымать домашних животных за жестокое обращение

«Известия»: Разработан законопроект о конфискации животных за жестокое обращение
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В России предложили изымать домашних животных за жестокое обращение

В России предложили изымать домашних животных за жестокое обращение

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России начнут конфискацию животных за жестокое обращение. Такой проект закона с поправками в КоАП РФ подготовил первый зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом сообщают «Известия».

Как заявляет депутат, на данный момент запрет на проживание диких животных в домашних условиях прямо прописан в законе, однако нет какого-либо механизма по их конфискации.

«Если человек бьет, морит голодом или ненадлежащим образом содержит животное, ему может быть назначен штраф, причем его сумма может быть достаточно высокой», - заявил парламентарий, приведя в пример недобросовестное отношения блогеров, которые в своих прямых эфирах могут издеваться над животными.

Напомним, накануне Государственная дума РФ приняла закон, вводящий штрафы за несоблюдение норм обращения с животными, повлекшие вред жизни, а также здоровья граждан. Документ предполагает и штрафы в размере до 50 тысяч рублей за плохое обращение с бездомными животными.